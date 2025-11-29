День мине з дощами, але без морозів: погода в Україні на 30 листопада

Погода в Україні в неділю, 30 листопада, буде дощовою в кількох областях. Але вдень температура повітря прогріється, на Півдні очікується до 12 градусів тепла.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 30 листопада?

Синоптики прогнозують, що у неділю, 30 листопада, день буде хмарним. Невеликий дощ буде на Закарпатті, Прикарпатті. Удень також прогнозуються опади – у південній частині. Сильніший дощ очікується в Карпатах та на Одещині. На решті території опадів не буде.

Туман в неділю прогнозується вночі та вранці на Заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях.

Синоптики попередили, що вітер очікується переважно східний, силою 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря не опускатиметься нижче 0 градусів та навіть підійметься до 5 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +3…+8 градусів. На Півдні вночі буде +4…+9°, а прогріється до 7 – 12 градусів тепла.



Погода в Україні 30 листопада / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +6...+8;

Ужгород +5...+7;

Львів +5...+7;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +5...+7;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +5...+7;

Луцьк +4...+6;

Рівне +4…+6;

Житомир +5...+7;

Вінниця +6...+8;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +8...+10;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +7...+9;

Черкаси +5...+7;

Чернігів +5...+7;

Суми +5...+7;

Полтава +5...+7;

Дніпро +6...+8;

Запоріжжя +9...+11;

Донецьк +5...+7;

Луганськ +3...+5;

Харків +5...+7.

Яку погоду прогнозують на грудень?