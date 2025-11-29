День мине з дощами, але без морозів: погода в Україні на 30 листопада
Погода в Україні в неділю, 30 листопада, буде дощовою в кількох областях. Але вдень температура повітря прогріється, на Півдні очікується до 12 градусів тепла.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми Як зміниться погода на вихідних
Якою буде погода в Україні 30 листопада?
Синоптики прогнозують, що у неділю, 30 листопада, день буде хмарним. Невеликий дощ буде на Закарпатті, Прикарпатті. Удень також прогнозуються опади – у південній частині. Сильніший дощ очікується в Карпатах та на Одещині. На решті території опадів не буде.
Туман в неділю прогнозується вночі та вранці на Заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях.
Синоптики попередили, що вітер очікується переважно східний, силою 5 – 10 метрів за секунду.
Уночі температура повітря не опускатиметься нижче 0 градусів та навіть підійметься до 5 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +3…+8 градусів. На Півдні вночі буде +4…+9°, а прогріється до 7 – 12 градусів тепла.
Погода в Україні 30 листопада / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура в обласних центрах?
Київ +6...+8;
Ужгород +5...+7;
Львів +5...+7;
Івано-Франківськ +3...+5;
Тернопіль +5...+7;
Чернівці +6...+8;
Хмельницький +5...+7;
Луцьк +4...+6;
Рівне +4…+6;
Житомир +5...+7;
Вінниця +6...+8;
Одеса +10...+12;
Миколаїв +9...+11;
Херсон +8...+10;
Сімферополь +11...+13;
Кропивницький +7...+9;
Черкаси +5...+7;
Чернігів +5...+7;
Суми +5...+7;
Полтава +5...+7;
Дніпро +6...+8;
Запоріжжя +9...+11;
Донецьк +5...+7;
Луганськ +3...+5;
Харків +5...+7.
Яку погоду прогнозують на грудень?
Як зазначають синоптики, наступний місяць має бути аномально теплим без сильних морозів. Температура може відчутно знизитися лише наприкінці місяця.
Водночас у грудні в Україні часто будуть спостерігатися тумани, поривчастий вітер, а опадів буде мало.
Середня місячна температура наступного місяця може бути на 1 – 3 градуси вищою за норму. Ймовірно, переважатимуть плюсові температури.