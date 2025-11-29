Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 30 листопада?

Синоптики прогнозують, що у неділю, 30 листопада, день буде хмарним. Невеликий дощ буде на Закарпатті, Прикарпатті. Удень також прогнозуються опади – у південній частині. Сильніший дощ очікується в Карпатах та на Одещині. На решті території опадів не буде.

Туман в неділю прогнозується вночі та вранці на Заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях.

Синоптики попередили, що вітер очікується переважно східний, силою 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря не опускатиметься нижче 0 градусів та навіть підійметься до 5 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +3…+8 градусів. На Півдні вночі буде +4…+9°, а прогріється до 7 – 12 градусів тепла.

Прогноз погоди 30 листопада 2025
Погода в Україні 30 листопада / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +6...+8;

  • Ужгород +5...+7;

  • Львів +5...+7;

  • Івано-Франківськ +3...+5;

  • Тернопіль +5...+7;

  • Чернівці +6...+8;

  • Хмельницький +5...+7;

  • Луцьк +4...+6;

  • Рівне +4…+6;

  • Житомир +5...+7;

  • Вінниця +6...+8;

  • Одеса +10...+12;

  • Миколаїв +9...+11;

  • Херсон +8...+10;

  • Сімферополь +11...+13;

  • Кропивницький +7...+9;

  • Черкаси +5...+7;

  • Чернігів +5...+7;

  • Суми +5...+7;

  • Полтава +5...+7;

  • Дніпро +6...+8;

  • Запоріжжя +9...+11;

  • Донецьк +5...+7;

  • Луганськ +3...+5;

  • Харків +5...+7.

