Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 30 ноября?

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 30 ноября, день будет облачным. Небольшой дождь будет на Закарпатье, Прикарпатье. Днем также прогнозируются осадки – в южной части. Более сильный дождь ожидается в Карпатах и в Одесской области. На остальной территории осадков не будет.

Туман в воскресенье прогнозируется ночью и утром на Западе, а также в Житомирской и Винницкой областях.

Синоптики предупредили, что ветер ожидается преимущественно восточный, силой 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже 0 градусов и даже поднимется до 5 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать +3...+8 градусов. На Юге ночью будет +4...+9°, а прогреется до 7 – 12 градусов тепла.

Погода в Украине 30 ноября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +6...+8;

  • Ужгород +5...+7;

  • Львов +5...+7;

  • Ивано-Франковск +3...+5;

  • Тернополь +5...+7;

  • Черновцы +6...+8;

  • Хмельницкий +5...+7;

  • Луцк +4...+6;

  • Ровно +4...+6;

  • Житомир +5...+7;

  • Винница +6...+8;

  • Одесса +10...+12;

  • Николаев +9...+11;

  • Херсон +8...+10;

  • Симферополь +11...+13;

  • Кропивницкий +7...+9;

  • Черкассы +5...+7;

  • Чернигов +5...+7;

  • Сумы +5...+7;

  • Полтава +5...+7;

  • Днепр +6...+8;

  • Запорожье +9...+11;

  • Донецк +5...+7;

  • Луганск +3...+5;

  • Харьков +5...+7.

Какую погоду прогнозируют на декабрь?