Сентябрь в последние годы удивлял высокими температурами. В этом году начало осени тоже прогнозируют теплым.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Будет ли жара в сентябре?

Так, ранее в сентябре фиксировали сильную жару даже до +38 градусов. В ответ на вопрос, возможна ли в этом году такая погода, Вера Балабух ответила:

Такая температура маловероятна, однако начало сентября ожидается достаточно жарким

По словам синоптика, в целом сентябрь ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на один градус выше нормы.

Относительно заморозков в сентябре, то, как отметила Вера Балабух, это довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны.

Климатическая характеристика сентября