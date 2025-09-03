Вересень останніми роками дивував високими температурами. Цього року початок осені теж прогнозують теплим.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

Чи буде спека у вересні?

Так, раніше у вересні фіксували сильну спеку навіть до +38 градусів. У відповідь на питання, чи можлива цього року така погода, Віра Балабух відповіла:

Така температура малоймовірна, проте початок вересня очікується досить спекотним

За словами синоптикині, загалом вересень очікується теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на один градус вищою за норму.

Стосовно заморозків у вересні, то, як зауважила Віра Балабух, це досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни.

Кліматична характеристика вересня