Какой будет погода зимой: синоптик ответила чего ожидать

В течение зимних месяцев в Украине, вероятно, будет выше температура воздуха за свою климатическую норму. В то же время периода холода возможны.

Такую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Что ждать от погоды зимой?

По ее словам, если анализировать погоду за последние 30 лет, то следующие тенденции для Украины предусматривают, что среднемесячная температура зимних месяцев, особенно января и февраля, выросла на 2 – 2,5 градуса.

И в принципе в этом году также ожидаем, что где-то на 1,5 – 2 градуса температура будет выше для зимних месяцев. В декабре уже видим, что температура выше на 2 градуса. Прогнозируется, что мы в принципе идем сейчас в первой половине декабря в этих критериях,

– рассказала она.

Она рассказала, что большинство дней холодного периода будет иметь скорее всего положительную аномалию среднесуточной температуры воздуха. Несмотря на это, периоды холода зимой не исключены, но их может быть меньше.

"В течение холодного периода погодные условия могут испытывать достаточно резких изменений, не длительных, но достаточно ощутимых. Поэтому могут также быть похолодание, и осадки различной интенсивности и продолжительности, а также опасные стихийные явления", – объяснила представительница Укргидрометцентра.

Какой будет погода вскоре?