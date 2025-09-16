В среду, 17 сентября, в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве областей на этот день прогнозируют дожди.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 17 сентября?

В Украине 17 сентября, кроме востока, юго-востока и Сумщины, стоит ждать умеренные, в Винницкой, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях значительные дожди, а местами грозы.

Ветер будет юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5 – 10 метров за секунду.

Температура ночью ожидается от 9 до 14 градусов тепла; днем +20 – +25 градусов, в западных, большинстве северных и Винницкой областях 15 – 20 градусов тепла. В Карпатах ночью прогнозируют 5 – 10 градусов тепла, а днем от +9 до +14.

Погода в областных центрах

Киев +15...+17

Ужгород +17...+19

Львов +17...+19

Ивано-Франковск +17...+19

Тернополь +17...+19

Черновцы +18...+20

Хмельницкий +17...+19

Луцк +17...+19

Ровно +17...+19

Житомир +17...+19

Винница +17...+19

Одесса +20...+22

Николаев +23...+25

Херсон +23...+25

Симферополь +23...+25

Кропивницкий +21...+23

Черкассы +15...+17

Чернигов +17...+19

Сумы +19...+21

Полтава +22...+24

Днепр +23...+25

Запорожье +23...+25

Донецк +23...+25

Луганск +22...+24

Харьков +23...+25



Погода на 17 сентября / Карта Укргидрометцентра

