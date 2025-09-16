Укр Рус
24 Канал Новости Украины Во многих областях значительные дожди, а местами и грозы: прогноз погоды на 17 сентября
16 сентября, 15:09
3

Во многих областях значительные дожди, а местами и грозы: прогноз погоды на 17 сентября

Ирина Марцияш

В среду, 17 сентября, в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве областей на этот день прогнозируют дожди.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Становится все холоднее, термометры покажут +5: прогноз ночных и дневных температур на неделе

Какой будет погода в Украине 17 сентября?

В Украине 17 сентября, кроме востока, юго-востока и Сумщины, стоит ждать умеренные, в Винницкой, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях значительные дожди, а местами грозы.

Ветер будет юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5 – 10 метров за секунду.

Температура ночью ожидается от 9 до 14 градусов тепла; днем +20 – +25 градусов, в западных, большинстве северных и Винницкой областях 15 – 20 градусов тепла. В Карпатах ночью прогнозируют 5 – 10 градусов тепла, а днем от +9 до +14.

Погода в областных центрах

  • Киев +15...+17
  • Ужгород +17...+19
  • Львов +17...+19
  • Ивано-Франковск +17...+19
  • Тернополь +17...+19
  • Черновцы +18...+20
  • Хмельницкий +17...+19
  • Луцк +17...+19
  • Ровно +17...+19
  • Житомир +17...+19
  • Винница +17...+19
  • Одесса +20...+22
  • Николаев +23...+25
  • Херсон +23...+25
  • Симферополь +23...+25
  • Кропивницкий +21...+23
  • Черкассы +15...+17
  • Чернигов +17...+19
  • Сумы +19...+21
  • Полтава +22...+24
  • Днепр +23...+25
  • Запорожье +23...+25
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +22...+24
  • Харьков +23...+25


Погода на 17 сентября / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине на следующие дни

  • В среду, 17 сентября, на Западе ожидается неустойчивая и дождливая погода, днем осадки распространятся также на Одесскую, Киевскую и Черниговскую области.

  • В четверг, 18 сентября, активизируется циклон над Черным морем и Крымом, поэтому следует ожидать неустойчивую и дождливую погоду в южных и центральных областях Украины, а также местами в северных регионах.

  • Из-за падения давления погода начнет меняться уже на этой неделе. На Западе Украины уже наблюдается осенняя погода, а в других областях похолодание может дойти в ближайшие два дня.