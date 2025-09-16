Укр Рус
16 вересня, 15:09
В багатьох областях значні дощі, а місцями й грози: прогноз погоди на 17 вересня

Ірина Марціяш

В середу, 17 вересня, в Україні буде хмарно з проясненнями. В більшості областей на цей день прогнозують дощі.

Про це пише 24 Канал

Якою буде погода в Україні 17 вересня?

В Україні 17 вересня, крім сходу, південного сходу та Сумщини, варто чекати помірні, у Вінницькій, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, а місцями грози.

Вітер буде південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі очікується від 9 до 14 градусів тепла; вдень +20 – +25 градусів, у західних, більшості північних та Вінницькій областях 15 – 20 градусів тепла. В Карпатах вночі прогнозують 5 – 10 градусів тепла, а вдень від +9 до +14.

Погода в обласних центрах

  • Київ +15...+17
  • Ужгород +17...+19
  • Львів +17...+19
  • Івано-Франківськ +17...+19
  • Тернопіль +17...+19
  • Чернівці +18...+20
  • Хмельницький +17...+19
  • Луцьк +17...+19
  • Рівне +17...+19
  • Житомир +17...+19
  • Вінниця +17...+19
  • Одеса +20...+22
  • Миколаїв +23...+25
  • Херсон +23...+25
  • Сімферополь +23...+25
  • Кропивницький +21...+23
  • Черкаси +15...+17
  • Чернігів +17...+19
  • Суми +19...+21
  • Полтава +22...+24
  • Дніпро +23...+25
  • Запоріжжя +23...+25
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +22...+24
  • Харків +23...+25


Погода на 17 вересня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні на наступні дні

  • У середу, 17 вересня, на Заході очікується нестійка та дощова погода, вдень опади поширяться також на Одеську, Київську та Чернігівську області.

  • У четвер, 18 вересня, активізується циклон над Чорним морем та Кримом, тож слід чекати нестійку та дощову погоду у південних і центральних областях України, а також місцями у північних регіонах.

  • Через падіння тиску погода почне змінюватися вже цього тижня. На Заході України вже спостерігається осіння погода, а до інших областей похолодання може дійти в найближчі два дні.