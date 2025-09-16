Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 17 вересня?

В Україні 17 вересня, крім сходу, південного сходу та Сумщини, варто чекати помірні, у Вінницькій, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, а місцями грози.

Вітер буде південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі очікується від 9 до 14 градусів тепла; вдень +20 – +25 градусів, у західних, більшості північних та Вінницькій областях 15 – 20 градусів тепла. В Карпатах вночі прогнозують 5 – 10 градусів тепла, а вдень від +9 до +14.

Погода в обласних центрах

Київ +15...+17

Ужгород +17...+19

Львів +17...+19

Івано-Франківськ +17...+19

Тернопіль +17...+19

Чернівці +18...+20

Хмельницький +17...+19

Луцьк +17...+19

Рівне +17...+19

Житомир +17...+19

Вінниця +17...+19

Одеса +20...+22

Миколаїв +23...+25

Херсон +23...+25

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +21...+23

Черкаси +15...+17

Чернігів +17...+19

Суми +19...+21

Полтава +22...+24

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +23...+25

Донецьк +23...+25

Луганськ +22...+24

Харків +23...+25



Погода на 17 вересня / Карта Укргідрометцентру

