Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 17 вересня?
В Україні 17 вересня, крім сходу, південного сходу та Сумщини, варто чекати помірні, у Вінницькій, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, а місцями грози.
Вітер буде південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі очікується від 9 до 14 градусів тепла; вдень +20 – +25 градусів, у західних, більшості північних та Вінницькій областях 15 – 20 градусів тепла. В Карпатах вночі прогнозують 5 – 10 градусів тепла, а вдень від +9 до +14.
Погода в обласних центрах
- Київ +15...+17
- Ужгород +17...+19
- Львів +17...+19
- Івано-Франківськ +17...+19
- Тернопіль +17...+19
- Чернівці +18...+20
- Хмельницький +17...+19
- Луцьк +17...+19
- Рівне +17...+19
- Житомир +17...+19
- Вінниця +17...+19
- Одеса +20...+22
- Миколаїв +23...+25
- Херсон +23...+25
- Сімферополь +23...+25
- Кропивницький +21...+23
- Черкаси +15...+17
- Чернігів +17...+19
- Суми +19...+21
- Полтава +22...+24
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +22...+24
- Харків +23...+25
Погода на 17 вересня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні на наступні дні
У середу, 17 вересня, на Заході очікується нестійка та дощова погода, вдень опади поширяться також на Одеську, Київську та Чернігівську області.
У четвер, 18 вересня, активізується циклон над Чорним морем та Кримом, тож слід чекати нестійку та дощову погоду у південних і центральних областях України, а також місцями у північних регіонах.
Через падіння тиску погода почне змінюватися вже цього тижня. На Заході України вже спостерігається осіння погода, а до інших областей похолодання може дійти в найближчі два дні.