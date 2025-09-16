Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 17 сентября?
В Украине 17 сентября, кроме востока, юго-востока и Сумщины, стоит ждать умеренные, в Винницкой, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях значительные дожди, а местами грозы.
Ветер будет юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5 – 10 метров за секунду.
Температура ночью ожидается от 9 до 14 градусов тепла; днем +20 – +25 градусов, в западных, большинстве северных и Винницкой областях 15 – 20 градусов тепла. В Карпатах ночью прогнозируют 5 – 10 градусов тепла, а днем от +9 до +14.
Погода в областных центрах
- Киев +15...+17
- Ужгород +17...+19
- Львов +17...+19
- Ивано-Франковск +17...+19
- Тернополь +17...+19
- Черновцы +18...+20
- Хмельницкий +17...+19
- Луцк +17...+19
- Ровно +17...+19
- Житомир +17...+19
- Винница +17...+19
- Одесса +20...+22
- Николаев +23...+25
- Херсон +23...+25
- Симферополь +23...+25
- Кропивницкий +21...+23
- Черкассы +15...+17
- Чернигов +17...+19
- Сумы +19...+21
- Полтава +22...+24
- Днепр +23...+25
- Запорожье +23...+25
- Донецк +23...+25
- Луганск +22...+24
- Харьков +23...+25
Погода на 17 сентября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине на следующие дни
В среду, 17 сентября, на Западе ожидается неустойчивая и дождливая погода, днем осадки распространятся также на Одесскую, Киевскую и Черниговскую области.
В четверг, 18 сентября, активизируется циклон над Черным морем и Крымом, поэтому следует ожидать неустойчивую и дождливую погоду в южных и центральных областях Украины, а также местами в северных регионах.
Из-за падения давления погода начнет меняться уже на этой неделе. На Западе Украины уже наблюдается осенняя погода, а в других областях похолодание может дойти в ближайшие два дня.