Просили помощь у государства: в Чехии мошенники украли миллионы через "заявления" от украинских беженок

В Чехии разоблачили преступную группу, которая присвоила деньги, выделенные для украинских беженок. Они пользовались счетами женщин и таким образом украли немаленькие суммы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на чешское издание Novinky. В мошенничестве следователи подозревают двух мужчин и двух женщин из Юго-Восточной Европы, которые временно проживали в Чехии.

Как мошенники украли деньги украинских беженок в Чехии?

Как сообщает издание, в Остраве удалось разоблачить масштабную мошенническую схему, связанную с социальными выплатами беженцам из Украины. Злоумышленники похитили банковские данные украинок и присвоили миллионы чешских крон.

Еще два года назад в полицию поступали заявления о нецелевом использовании так называемых жилищных пособий для граждан Чехии, которые давали приют украинцам. Однако на этом мошенники не остановились и начали воровать деньги, непосредственно используя данные переселенок. От их действий пострадали по меньшей мере 70 украинок.

Сначала они предлагали им помощь в оформлении гуманитарной помощи. Впоследствии, благодаря злоупотреблению полученными банковскими идентификаторами женщин, они должны были по электронной почте подавать заявки на получение взноса для солидарных домохозяйств от их имени,

– рассказывает пресс-секретарь полиции Соня Штетинская.

Конечно, что женщины не догадывались, что работают с мошенниками, а потому сознательно предоставили им свои данные. Проведя расследование, полиция установила, что четверо преступников таким образом подделали почти 750 заявлений на помощь. Чешская Республика получила убытков на сумму почти 2,8 миллиона крон.

Правоохранители также узнали, что полученные средства преступники использовали для путешествий на дорогие зарубежные отпуска и на покупки в интернете. У подозреваемых провели обыски, во время которых изъяли иностранную валюту, мотоцикл и другое имущество.

