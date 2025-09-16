Вплоть до Сибири: установлено 210 заведений, где Россия удерживает похищенных детей из Украины
- Йельская лаборатория установила 210 заведений, где Россия удерживает украинских детей для перевоспитания и милитаризации.
- Часть из них была передана в российские семьи под видом сирот.
Лаборатория гуманитарных исследований при Школе общественного здоровья Йельского университета (HRL) 16 сентября опубликовала новый доклад о вывозе, перевоспитании и милитаризации маленьких украинцев Россией. Установлено, что на российских и оккупированных украинских территориях есть по меньшей мере 210 соответствующих учреждений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на доклад HRL.
Где Россия удерживает похищенных детей из Украины?
В общем маленьких украинцев россияне делят на 4 основные группы:
вывезенные в летние лагеря для изначально временного "перевоспитания",
сироты, дети лишенные родительской опеки и дети с инвалидностью, которые находились в соответствующих учреждениях в Украине,
силой разлученные с родителями на прифронтовых территориях в феврале 2022 года,
отобранные у родителей в фильтрационных лагерях Мариуполя и вблизи него в том же году.
Информация о части похищенных детей опубликована на сайтах для усыновления под видом российских сирот. Впоследствии они оказываются в российских семьях.
Большинством заведений, куда попадают дети из Украины, руководит российское правительство.
Дети из Украины отмечают перевоспитание в более чем половине (62.9%) учреждений и проходят милитаризацию в не менее 18% учреждений, которые удалось установить HRL. Более чем половиной заведений, куда привозят детей из Украины, руководит российское правительство,
– говорят исследователи.
Сеть этих заведений простирается от оккупированных территорий Украины и Черноморских регионов России до побережья Тихого океана. В списке есть как университеты в центральных городах России, так и отдаленные сибирские лагеря.
Среди этих 210 заведений есть 8 кадетских школ, 143 лагеря и санатории, 16 центров поддержки семей и детских домов, 1 отель, 8 медицинских учреждений, 1 военная база, 1 религиозное учреждение, 32 школы и университеты.
Эта "беспрецедентная" масштабная система перевоспитания и военного обучения десятков тысяч украинских детей позволяет Кремлю удерживать их в этих учреждениях длительное время.
"Влияние вероятных преступлений, совершенных российским правительством, вероятно, оставит шрамы на несколько поколений. Детали этой программы, задокументированы в этом и предыдущих расследованиях HRL, подчеркивают необходимость устойчивых механизмов для воссоединения семей, сохранения культурной памяти об этих событиях и долгосрочной поддержки пострадавших", – отметили исследователи.
Похищение украинских детей Россией: последние новости
Около 20 тысяч детей могут находиться на территории России. Эту тему, в частности, подняли в журнале Time, где посвятили обложку похищению маленьких украинцев Россией.
Существуют даже доказательства, что Россия заставляет похищенных украинских детей воевать после достижения ими 18 лет.
Есть также документальные подтверждения принудительного перемещения детей с Херсонщины, Запорожья, Луганщины, Донетчины. Один из мальчиков, которого удалось вернуть домой, побывал на заседании в Европарламенте. Россияне просто забрали ребенка, заявив, что ему больше не нужна родная мама и будет иметь новую семью в России.