Лабораторія гуманітарних досліджень при Школі громадського здоров'я Єльського університету (HRL) 16 вересня опублікувала нову доповідь про вивезення, перевиховання та мілітаризацію маленьких українців Росією. Встановлено, що на російських та окупованих українських територіях є щонайменше 210 відповідних закладів.

Де Росія утримує викрадених дітей з України?

Загалом маленьких українців росіяни ділять на 4 основні групи:

вивезені до літніх таборів для початково тимчасового "перевиховання",

сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти з інвалідністю, які перебували у відповідних закладах в Україні,

силою розлучені з батьками на прифронтових територіях у лютому 2022 року,

відібрані у батьків у фільтраційних таборах Маріуполя та поблизу нього того ж року.

Інформацію про частину викрадених дітей опубліковано на сайтах для всиновлення під виглядом російських сиріт. Згодом вони опиняються в російських сім'ях.

Більшістю закладів, куди потрапляють діти з України, керує російський уряд.

Діти з України зазначають перевиховання у більше ніж половині (62.9%) закладів і проходять мілітаризацію в щонайменше 18% закладів, які вдалося встановити HRL. Більше ніж половиною закладів, куди привозять дітей з України, керує російський уряд,

– кажуть дослідники.

Мережа цих закладів простягається від окупованих територій України та Чорноморських регіонів Росії до узбережжя Тихого океану. У списку є як університети у центральних містах Росії, так і віддалені сибірські табори.

Серед цих 210 закладів є 8 кадетських шкіл, 143 табори та санаторії, 16 центрів підтримки родин і сиротинці, 1 готель, 8 медичних закладів, 1 військова база, 1 релігійна установа, 32 школи та університети.

Ця "безпрецедентна" масштабна система з перевиховання та військового навчання десятків тисяч українських дітей дозволяє Кремлю утримувати їх у цих закладах тривалий час.

"Вплив ймовірних злочинів, скоєних російським урядом, ймовірно, залишить шрами на кілька поколінь. Деталі цієї програми, задокументовані в цьому та попередніх розслідуваннях HRL, підкреслюють необхідність стійких механізмів для возз'єднання сімей, збереження культурної пам'яті про ці події та довгострокової підтримки постраждалих", – наголосили дослідники.

