На Украину идет похолодание: где упадет температура больше всего
На выходных 18 – 19 октября температура воздуха несколько упадет. Холод будет сопровождаться дождями, местами с мокрым снегом.
Особенно прохладно будет в воскресенье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какое похолодание будет?
В течение субботы, 18 октября, согласно предварительному прогнозу, температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне от 9 до 15 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют от 10 до 4 градусов тепла.
Наиболее теплой погода будет в Донецкой и Луганской областях. Также местами в течение суток ожидаются незначительные осадки. Уже в воскресенье, 19 октября, столбики термометров опустятся еще ниже.
Тогда температура воздуха днем будет от 4 до 12 градусов тепла, в зависимости от региона. Ночью ожидается от 7 до 2 градусов тепла. В то же время возможен порывистый ветер, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Какие прогнозы были раньше?
- Ранее сообщалось, что 18 октября, ночью в западных областях пройдет небольшой дождь, местами он будет сопровождаться мокрым снегом. На крайнем западе страны температура воздуха будет от 3 до 8 градусов тепла.
- По словам синоптика Игоря Кибальчича, уже на следующей неделе придет бабье лето. Потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны. Теплее всего будет в течение периода с 27 по 31 октября.
- На данный момент невозможно выяснить, будет ли эта осень прохладнее прошлой. Но сильных морозов ждать также не стоит. Скорее всего, этот октябрь будет приближаться к климатической норме, или станет немножечко выше нее.