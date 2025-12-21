Существенное похолодание накроет почти всю страну, местами – метели: какой будет погода на этой неделе

Из-за антициклона вскоре в Украине начнется ощутимое снижение температурных показателей, в большинстве областей ударят морозы. Кое-где выпадет снег, а на дорогах стоит быть осторожными из-за возможного гололеда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет на этой неделе?

У понедельник, 22 декабря, местами ожидается туман, в Сумской и Харьковской областях возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градусов, а в дневное время будет +2...+7 градусов.

У вторник, 23 декабря, в северных и западных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. Возможны туман и гололедица. Температура ночью будет -4...+1 градусов, днем – -2...+3 градусов, на юге возможны +4...+6 градусов.

У среду, 24 декабря, в западных и в Винницкой областях ожидается снег и мокрый снег. В то же время на Прикарпатье и в Карпатах местами сильный снег и даже метель, на дорогах возможно возникновение гололеда.

Ночью температура составит -2...-8 градусов, а днем – -1...-6 градусов. В северо-восточной части ночью -8...-13 градусов, днем -5...-10 градусов. На крайнем юге и на Закарпатье ночью -2...+5 градусов в течение суток.

У четверг, 25 декабря, будет холодно, на Прикарпатье возможен небольшой снег. Температура ночью будет -5...-12 градусов, днем составит -1...-6 градусов. На крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье около 0 градусов.

У пятницу, 26 декабря, в восточной части будет небольшой снег и слабая метель. Температура воздуха ночью будет -5...-10 градусов, в западных областях возможны -11...-14 градусов, днем ожидается -4...+1 градусов.

У субботу, 27 декабря, на крайнем востоке ночью и утром ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, в западных областях будет -5...-10 градусов, днем ожидается -3...+2 градусов.

У воскресенье, 28 декабря, ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в диапазоне -2...-7 градусов, в дневное время столбики термометров покажут в пределах -2...+3 градусов.

Какой погода будет в ближайшее время?