28 августа, 15:53
2

В Карпатах – новый рекорд: температура опустилась до максимально низкого уровня

София Рожик
Основные тезисы
  • 25 августа в Карпатах на вершине Пожежевской зафиксирован новый температурный рекорд – 2,8 градуса выше нуля.
  • Предыдущий минимум на эту дату был в 1998 году.

Погода в конце августа продолжает удивлять. В Карпатах зафиксировали новые рекорды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.

Какой температурный рекорд зафиксировали в Карпатах?

Синоптики рассказали, что температура воздуха опустилась до максимально низкого уровня на одной из вершин Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей – Пожижевской.

Рекорд был зафиксирован 25 августа.

Тогда столбики термометров показывали 2,8 градуса выше нуля.

Предыдущее минимальное значение наблюдалось в эту дату еще в 1998 году. Тогда было 4,6 градуса выше нуля.

Какой будет погода в ближайшее время?

  • В конце августа в Украине снова ожидается потепление, а кое-где будет и сильная жара. Температура поднимется до +37.
  • Сентябрь также начнется с аномальной жары. Но первый день осени может быть дождливым.
  • В общем в сентябре средняя месячная температура ожидается в пределах +13 – +18 градусов, а в Карпатах +11 – +12.