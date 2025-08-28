28 августа, 15:53
В Карпатах – новый рекорд: температура опустилась до максимально низкого уровня
Основные тезисы
- 25 августа в Карпатах на вершине Пожежевской зафиксирован новый температурный рекорд – 2,8 градуса выше нуля.
- Предыдущий минимум на эту дату был в 1998 году.
Погода в конце августа продолжает удивлять. В Карпатах зафиксировали новые рекорды.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.
Какой температурный рекорд зафиксировали в Карпатах?
Синоптики рассказали, что температура воздуха опустилась до максимально низкого уровня на одной из вершин Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей – Пожижевской.
Рекорд был зафиксирован 25 августа.
Тогда столбики термометров показывали 2,8 градуса выше нуля.
Предыдущее минимальное значение наблюдалось в эту дату еще в 1998 году. Тогда было 4,6 градуса выше нуля.
Какой будет погода в ближайшее время?
- В конце августа в Украине снова ожидается потепление, а кое-где будет и сильная жара. Температура поднимется до +37.
- Сентябрь также начнется с аномальной жары. Но первый день осени может быть дождливым.
- В общем в сентябре средняя месячная температура ожидается в пределах +13 – +18 градусов, а в Карпатах +11 – +12.