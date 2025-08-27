Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Узнайте также Какой будет погода в сентябре в Украине: прогноз на месяц

Какой будет погода в последние дни августа?

Кибальчич прогнозировал, что во второй половине недели и в выходные в Украину начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. Самая высокая температура ожидается в южной части и на Закарпатье.

В пятницу, 29 августа, под влиянием антициклона, никакие осадки по всей Украине не ожидаются. Ветер будет переменных направлений, на Правобережье южный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +12 – +18, днем +27 – +32, а на Западе даже местами +33 – +35 градусов.

В субботу, 30 августа, по всей Украине ожидается малооблачная и жаркая погода, без осадков. Только вечером на крайнем Западе возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно южного направления, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +14 – +19, днем +30 – +35 градусов.

В последний день лета, 31 августа, в большинстве областей продолжится период сухой и жаркой погоды. Только днем на Западе, также местами на Севере возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +15 – +20 градусов, днем на Западе и Севере +26 – +31, на остальной территории Украины даже +32 – +37.