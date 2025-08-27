Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Якою буде погода в останні дні серпня?

Кібальчич прогнозував, що у другій половині тижня й у вихідні до України почне надходити спекотна й суха повітряна маса з південних регіонів Європи та Туреччини. Найвища температура очікується у південній частині й на Закарпатті.

У п'ятницю, 29 серпня, під впливом антициклону, жодні опади по всій Україні не очікуються. Вітер буде змінних напрямків, на Правобережжі південний, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +12 – +18, удень +27 – +32, а на Заході навіть подекуди +33 – +35 градусів.

У суботу, 30 серпня, по всій Україні очікується малохмарна та спекотна погода, без опадів. Тільки ввечері на крайньому Заході можливі короткочасні дощі та грози. Вітер переважно південного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +14 – +19, удень +30 – +35 градусів.

В останній день літа, 31 серпня, у більшості областей продовжиться період сухої та спекотної погоди. Тільки вдень на Заході, також подекуди на Півночі можливі короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний з переходом на західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +15 – +20 градусів, удень на Заході й Півночі +26 – +31, на решті території України навіть +32 – +37.