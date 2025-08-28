Укр Рус
24 Канал Новини України У Карпатах – новий рекорд: температура опустилася до максимально низького рівня
28 серпня, 15:53
2

У Карпатах – новий рекорд: температура опустилася до максимально низького рівня

Софія Рожик
Основні тези
  • 25 серпня в Карпатах на вершині Пожежевській зафіксовано новий температурний рекорд – 2,8 градуса вище нуля.
  • Попередній мінімум на цю дату був у 1998 році.

Погода наприкінці серпня продовжує дивувати. У Карпатах зафіксували нові рекорди.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Дивіться також Якою буде погода у вересні в Україні: прогноз на місяць 

Який температурний рекорд зафіксували у Карпатах?

Синоптики розповіли, що температура повітря опустилася до максимально низького рівня на одній з вершин Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей – Пожижевській.

Рекорд був зафіксований 25 серпня.

Тоді стовпчики термометрів показували 2,8 градуса вище нуля.

Попереднє мінімальне значення спостерігалося у цю дату ще у 1998 році. Тоді було 4,6 градуса вище нуля.

Якою буде погода найближчим часом?

  • Наприкінці серпня в Україні знову очікується потепління, а подекуди буде й сильна спека. Температура підійметься до +37.
  • Вересень також почнеться з аномальної спеки. Але перший день осені може бути дощовим.

  • Загалом у вересні середня місячна температура очікується в межах +13 – +18 градусів, а у Карпатах +11 – +12. 