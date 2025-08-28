28 серпня, 15:53
У Карпатах – новий рекорд: температура опустилася до максимально низького рівня
Основні тези
- 25 серпня в Карпатах на вершині Пожежевській зафіксовано новий температурний рекорд – 2,8 градуса вище нуля.
- Попередній мінімум на цю дату був у 1998 році.
Погода наприкінці серпня продовжує дивувати. У Карпатах зафіксували нові рекорди.
Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
Який температурний рекорд зафіксували у Карпатах?
Синоптики розповіли, що температура повітря опустилася до максимально низького рівня на одній з вершин Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей – Пожижевській.
Рекорд був зафіксований 25 серпня.
Тоді стовпчики термометрів показували 2,8 градуса вище нуля.
Попереднє мінімальне значення спостерігалося у цю дату ще у 1998 році. Тоді було 4,6 градуса вище нуля.
Якою буде погода найближчим часом?
- Наприкінці серпня в Україні знову очікується потепління, а подекуди буде й сильна спека. Температура підійметься до +37.
- Вересень також почнеться з аномальної спеки. Але перший день осені може бути дощовим.
Загалом у вересні середня місячна температура очікується в межах +13 – +18 градусів, а у Карпатах +11 – +12.