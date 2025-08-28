Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Який температурний рекорд зафіксували у Карпатах?

Синоптики розповіли, що температура повітря опустилася до максимально низького рівня на одній з вершин Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей – Пожижевській.

Рекорд був зафіксований 25 серпня.

Тоді стовпчики термометрів показували 2,8 градуса вище нуля.

Попереднє мінімальне значення спостерігалося у цю дату ще у 1998 році. Тоді було 4,6 градуса вище нуля.

Якою буде погода найближчим часом?