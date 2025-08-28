Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.

Какой температурный рекорд зафиксировали в Карпатах?

Синоптики рассказали, что температура воздуха опустилась до максимально низкого уровня на одной из вершин Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей – Пожижевской.

Рекорд был зафиксирован 25 августа.

Тогда столбики термометров показывали 2,8 градуса выше нуля.

Предыдущее минимальное значение наблюдалось в эту дату еще в 1998 году. Тогда было 4,6 градуса выше нуля.

