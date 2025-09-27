В западных СМИ пишут о возможном контрнаступлении Украины и выходе к границам 1991 года. Тем временем на востоке Россия атакует от Васильевки до Купянска и за каждый квадратный километр платит минимум ротой личного состава.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что украинские силы имеют потенциал для отдельных ударов. В то же время он отметил, что масштабные наземные наступления сейчас не принесут результата.

Ситуация на востоке и тактика врага

Российские войска продолжают наступательные действия от Васильевки до Купянска. Они бросают в бой личный состав, сохраняя технику из-за значительных потерь от украинских беспилотников.

Россияне сейчас наступают в основном силами личного состава, технику берегут, потому что мы ее уничтожаем еще на подходах к фронту,

– объяснил Роман Свитан.

По его словам, потери оккупантов особенно заметны у линии боевых действий. На захват одного квадратного километра они тратят роту военных, что замедляет продвижение.

Могут ли ВСУ проводить наступательные действия?

Украина имеет резервы и ресурсы для удержания фронта и локальных операций. Но наземные наступления во время продолжающейся волны российского наступления только увеличили бы потери.

Широкомасштабных наступательных операций проводить нельзя, потому что идти навстречу наступающему противнику означает только увеличивать собственные потери,

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что сейчас ключевая задача – перемолоть вторую волну атак россиян. Для этого привлекают финансирование и вооружение от партнеров, которые позволяют держать оборону.

Авиация и удары по глубокому тылу

Полковник запаса ВСУ отметил, что наступательные действия следует проводить дальними средствами поражения и авиацией. Такие удары могут осуществляться на десятки километров вглубь территории противника.

Наши наступательные операции оптимально проводить с помощью дальних средств поражения и авиации,

– сказал Роман Свитан.

Он отметил, что приоритетными целями являются нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия и трубопроводы типа "Дружба". Также подчеркнул важность своевременного отвода сил после рейдов и обеспечения авиации современными ракетами.

Что известно о контрнаступлении на Покровском направлении?