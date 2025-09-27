У західних ЗМІ пишуть про можливий контрнаступ України і вихід до кордонів 1991 року. Тим часом на сході Росія атакує від Василівки до Куп'янська і за кожен квадратний кілометр платить щонайменше ротою особового складу.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що українські сили мають потенціал для окремих ударів. Водночас він наголосив, що масштабні наземні наступи зараз не принесуть результату.

Ситуація на сході та тактика ворога

Російські війська продовжують наступальні дії від Василівки до Куп'янська. Вони кидають у бій особовий склад, зберігаючи техніку через значні втрати від українських безпілотників.

Росіяни зараз наступають в основному силами особового складу, техніку бережуть, бо ми її знищуємо ще на підходах до фронту,

– пояснив Роман Світан.

За його словами, втрати окупантів особливо помітні біля лінії бойових дій. На захоплення одного квадратного кілометра вони витрачають роту військових, що уповільнює просування.

Чи можуть ЗСУ проводити наступальні дії?

Україна має резерви та ресурси для утримання фронту і локальних операцій. Але наземні наступи під час триваючої хвилі російського наступу лише збільшили б втрати.

Широкомасштабних наступальних операцій проводити не можна, бо йти назустріч наступаючому противнику означає лише збільшувати власні втрати,

– зазначив Роман Світан.

Він додав, що зараз ключове завдання – перемолоти другу хвилю атак росіян. Для цього залучають фінансування та озброєння від партнерів, які дозволяють тримати оборону.

Авіація та удари по глибокому тилу

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що наступальні дії варто проводити дальніми засобами ураження й авіацією. Такі удари можуть здійснюватися на десятки кілометрів углиб території противника.

Наші наступальні операції оптимально проводити з допомогою дальніх засобів ураження та авіації,

– сказав Роман Світан.

Він відзначив, що пріоритетними цілями є нафтопереробні заводи, хімічні підприємства і трубопроводи типу "Дружба". Також підкреслив важливість своєчасного відведення сил після рейдів і забезпечення авіації сучасними ракетами.

Що відомо про контрнаступ на Покровському напрямку?