Охотимся за каждым: в ВСУ раскрыли, как россияне пытаются пролазить возле Покровска
- Украинские военные фиксируют рост количества штурмов на Покровском направлении, где российские войска пытаются использовать погодные условия для продвижения.
- ВСУ активно противодействуют врагу, выявляют и уничтожают диверсионно-разведывательные группы.
Чувствуя приближение холодов, россияне усиливают свои атаки. Количество штурмов увеличилось, ведь враг пытается максимально воспользоваться погодными условиями.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий, добавив, что 10 октября было более 230 боевых столкновений. Для сравнения еще в конце сентября цифра составляла 100 – 140.
К теме Лошадей пока не было: в бригаде "Рубеж" шокировали, как россияне атакуют возле Покровска
Как ВСУ охотятся на оккупантов?
Офицер отметил, что на россиян имеет влияние работа, которую ведет Украина в глубоком тылу России. Говорится об ударах за тысячи километров от линии фронта. Поэтому морально-психологическое состояние оккупантов на поле боя очень низкое.
Кремль не имеет времени, чтобы подготовить лучших бойцов. К этому всему добавляются заявления западных лидеров об возможноемпредоставлении Украине дальнобойных ракет, усиление ПВО. На фронте серьезных успехов Россия также не получила.
Все наши поля и дороги усеяны российскими телами. Их потери будут только увеличиваться, потому что мы научились взаимодействовать между собой, любой массовый проход врага невозможен. За каждым оккупантом идет охота,
– подчеркнул подполковник Сергей Цехоцкий.
Он добавил, что это возможно благодаря помощи украинцев. Именно донаты позволяют увеличивать шансы на уничтожение врага.
Важно! На фоне усиления российских штурмов, военные призывают присоединиться к сбору на компоненты для дронов. Важно, чтобы каждый пилот БПЛА имеет все необходимое для поражения врага. Кроме этого, помощь украинцев поддерживает и вдохновляет наших воинов. Отправить свой донат можно по ссылке.
Как действуют ДРГ на Покровском направлении?
Не секрет, что российские диверсанты заходят в Покровск, но с ними эффективно справляются Силы обороны. Наши подразделения хорошо обучены и натренированы, они имеют опыт городских боев.
Хотя россияне убеждают, что якобы ДРГ захватили половину Покровска, но это не так. Любое их передвижение фиксируют и обнаруживают. Средства для их поражения также есть.
Что происходит возле Покровска: смотрите на карте
Украинские военные хорошо знают город, все ходы и выходы из него, поэтому они успешно работают. Положительный результат уже заметен.
Что происходит возле Покровска?
- Владимир Зеленский рассказал, что российские войска на этом направлении получили приказ штурмовать любой ценой. Но это повлияло на уровень их потерь. Президент добавил, что только воины СБУ ежедневно уничтожают примерно 100 оккупантов ежедневно.
- Военные подтверждают, что на Покровск Россия бросила все, что имела. Туда направили бронетехнику, живую силу, мотоциклы. Задача россиян – успеть закрепиться, пока позволяет погода и доложить об этом своему командованию.
- Пленные россияне рассказывают, что командиры просто гонят их в бой. Многие даже не знали, что впереди позиции ВСУ. Часто бойцов бросают без подготовки, понимая, что они и так погибнут.