Відчуваючи наближення холодів, росіяни посилюють свої атаки. Кількість штурмів збільшилась, адже ворог намагається максимально скористатися погодніми умовами.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький, додавши, що 10 жовтня було понад 230 бойових зіткнень. Для порівняння ще наприкінці вересня цифра становила 100 – 140.

До теми Коней поки не було: у бригаді "Рубіж" шокували, як росіяни атакують біля Покровська

Як ЗСУ полюють на окупантів?

Офіцер зауважив, що на росіян має вплив робота, яку веде Україна у глибокому тилу Росії. Мовиться про удари за тисячі кілометрів від лінії фронту. Через це морально-психологічний стан окупантів на полі бою дуже низький.

Кремль не має часу, щоб підготувати кращих бійців. До цього всього додаються заяви західних лідерів про можливе надання Україні далекобійних ракет, посилення ППО. На фронті серйозних успіхів Росія також не здобула.

Всі наші поля й дороги всіяні російськими тілами. Їхні втрати тільки збільшуватимуться, бо ми навчилися взаємодіяти між собою, будь-який масовий прохід ворога є неможливим. За кожним окупантом йде полювання,

– наголосив підполковник Сергій Цехоцький.

Він додав, що це можливо завдяки допомозі українців. Саме донати дозволяють збільшувати шанси на знищення ворога.

Важливо! На тлі посилення російських штурмів, військові закликають долучитися до збору на компоненти для дронів. Важливо, щоб кожен пілот БпЛА має все необхідне для ураження ворога. Крім цього, допомога українців підтримує та надихає наших воїнів. Надіслати свій донат можна за посиланням.

Як діють ДРГ на Покровському напрямку?

Не є секретом, що російські диверсанти заходять у Покровськ, але з ними ефективно справляються Сили оборони. Наші підрозділи добре навчені та натреновані, вони мають досвід міських боїв.

Хоч росіяни переконують, що нібито ДРГ захопили половину Покровська, але це не так. Будь-яке їхнє пересування фіксують та виявляють. Засоби для їхнього ураження також є.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

Українські військові добре знають місто, усі ходи та виходи з нього, тому вони успішно працюють. Позитивний результат уже помітний.

Що відбувається біля Покровська?