Покровск и Мирноград – хорошо укрепленные районы и их оборона продолжается, – Сырский

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Сырский рассказал, что несколько дней назад отдал команду на отвод наших военнослужащих с позиций в 5-7 километрах от Покровска, которые до сих пор оставались там. Он уточнил, что речь идет о позициях, на которых не было возможности проводить ротацию и мимо которых просачивались враги.

По словам главнокомандующего, дальнейшее удержание этих позиций является нецелесообразным, ведь Украина должна беречь жизни своих военнослужащих.

Он также отметил, что на определенном этапе, осенью, в Покровске уже не было украинских войск из-за ограниченных возможностей. Однако с 15 ноября в результате наступательных действий мы смогли взять под контроль около 13 километров квадратных территории в пределах Покровска из общей площади города 29 километров квадратных.