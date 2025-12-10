Покровск и Мирноград – хорошо укрепленные районы и их оборона продолжается, – Сырский
- Ситуация в районе Покровска остается сложной, украинские войска отошли с позиций на 5-7 км от города.
- Покровск и Мирноград являются хорошо укрепленными районами, оборона продолжается.
Ситуация в районе Покровска Донецкой области остается довольно сложной. Украинским защитникам пришлось отойти с позиций, которые расположены в 5-7 километрах от города.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Какова ситуация на Покровском направлении?
Сырский рассказал, что несколько дней назад отдал команду на отвод наших военнослужащих с позиций в 5-7 километрах от Покровска, которые до сих пор оставались там. Он уточнил, что речь идет о позициях, на которых не было возможности проводить ротацию и мимо которых просачивались враги.
По словам главнокомандующего, дальнейшее удержание этих позиций является нецелесообразным, ведь Украина должна беречь жизни своих военнослужащих.
Он также отметил, что на определенном этапе, осенью, в Покровске уже не было украинских войск из-за ограниченных возможностей. Однако с 15 ноября в результате наступательных действий мы смогли взять под контроль около 13 километров квадратных территории в пределах Покровска из общей площади города 29 километров квадратных.
Сирский заявил, что Покровск и Мирноград являются хорошо укрепленными районами украинской обороны, и эта оборона продолжается. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что оборона Покровска продолжается уже 16 месяцев. Россияне по меньшей мере шесть раз объявляли сроки, когда возьмут весь Донбасс под контроль, но так и не взяли.
Он отметил, что Мирноград не находится в окружении, хотя российские оккупанты этого очень хотят. А также добавил, что логистика в городе затруднена, но осуществляется.
В то же время Сырский сказал, что захватчики на Покровском направлении увеличивают численность своей группировки. По его словам, сейчас там находится уже 156 тысяч российских солдат.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ рассказал, что на Покровское направление приходится до половины всех КАБов, которые россияне применяют по линии фронта. Он подчеркнул, что сейчас это главный театр военных действий.
Коротко о последних событиях на Покровском направлении
Сейчас российские военные пытаются пробраться в северную часть Покровска, пользуясь густым туманом. Однако украинские защитники противодействуют врагу. За сутки они отбили 68 штурмов.
Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что в целом вблизи Покровска чрезвычайно сложная ситуация. Однако он отметил, что украинские военные совершили важный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр, чтобы стабилизировать линию боевого соприкосновения.
Российские силы контролируют юг Покровска, продолжая штурмовые действия, но в центральной и северной части города продолжается борьба за позиции.