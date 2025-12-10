Покровськ і Мирноград – добре укріплені райони і їхня оборона триває, – Сирський

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Сирський розповів, що кілька днів тому віддав команду на відведення наших військовослужбовців із позицій за 5-7 кілометрів від Покровська, які досі залишалися там. Він уточнив, що йдеться про позиції, на яких не було можливості проводити ротацію і повз які просочувалися вороги.

За словами головнокомандувача, подальше утримання цих позицій є недоцільним, адже Україна повинна берегти життя своїх військовослужбовців.

Він також зазначив, що на певному етапі, восени, в Покровську вже не було українських військ через обмежені можливості. Однак із 15 листопада в результаті наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 кілометрів квадратних території в межах Покровська із загальної площі міста 29 кілометрів квадратних.