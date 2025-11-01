ВСУ продвинулись возле Покровска, а Россия – возле Дружковки: обзор фронта от ISW
- Украинские силы, вероятно, продвинулись на пяти направлениях.
- Россияне захватили Владимировку возле Дружковки.
На Востоке продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные пытаются сдержать вражеское давление.
Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте. По данным аналитиков, ВСУ продвинулись на 5 направлениях, а россияне – на одном, передает 24 Канал.
Где имела успех Украина, а где – ее враг?
Украинские войска недавно удержали позиции или продвинулись вперед на Купянском направлении.
Геолоцированные кадры за 30 октября свидетельствуют, что ВСУ удерживают позиции в восточной части Куриловки (на юго-восток от Купянска) – в районе, где ранее российские источники утверждали о присутствии своих войск.
Также Силы обороны удерживали позиции или недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолоцированные кадры за 31 октября показывают удар россиян по украинским операторам дронов к востоку от Константиновки, что указывает на то, что украинские силы или удерживают позиции, или недавно продвинулись в районе, где ранее российские источники заявляли о своем присутствии.
Между тем украинский военный аналитик Константин Машовец заявил, что российские силы недавно захватили Владимировку (на юго-запад от Дружковки).
Также Машовец сообщил, что украинские силы отбили село Дорожное (на юго-восток от Доброполья), хотя Институт изучения войны не считает, что это произошло в течение последних 24 часов.
Кроме того, кадры за 31 октября свидетельствуют, что украинские силы удерживают позиции на юго-запад от Орехового (юго-восток от Новопавловки) – в зоне, где ранее российские источники заявляли о своем присутствии.
Какая обстановка на фронте / Карты ISW
Что происходит в Покровске?
Украинские силы незначительно продвинулись во время недавних контратак к северу от Покровска, тогда как российские войска продолжают проникать в пределы самого Покровска и к востоку от Мирнограда (на восток от Покровска).
Геолоцированные кадры, опубликованные 31 октября, свидетельствуют, что украинские силы недавно несколько продвинулись в восточной части Родинского (на север от Покровска).
Дополнительные геолоцированные кадры, обнародованные 30 октября, показывают, как украинские войска наносят удары по российским позициям в северном Покровске и в районе Рог (непосредственно на восток от Покровска) после, как оценивает ISW, диверсионного проникновения.
Аналитики отмечают, что эти российские операции по проникновению не изменили линию контроля территории и передний край боевых действий.
Источник, якобы связан с украинской военной разведкой, сообщил 29 октября, что российские войска проникают в Покровск группами по 5 – 10 человек и что город сейчас является преимущественно "серой зоной".
Что происходит в Покровске / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
- Представитель украинской бригады сообщил, что украинские удары по дамбе Белгородского водохранилища повысили уровень воды в реках Волчья и Северский Донец, что затрудняет для российских войск переправу через реку.
- Сержант одной из украинских бригад, действующей в районе Лимана, сообщил 31 октября, что российские войска используют специальные подразделения для проникновения на украинские позиции и применяют термозащитные плащи и палатки, чтобы избежать обнаружения украинскими дронами с тепловизорами.
- В Покровске продолжаются тяжелые бои. Россияне сообщают об окружении украинских подразделений. По данным СМИ, Украина проводит контрнаступательные действия вблизи Покровска в Донецкой области. В частности, штурмовики военной разведки осуществили десантную операцию, чтобы разблокировать логистику.