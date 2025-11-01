ВСУ продвинулись возле Покровска, а Россия – возле Дружковки: обзор фронта от ISW

На Востоке продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные пытаются сдержать вражеское давление.

Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте. По данным аналитиков, ВСУ продвинулись на 5 направлениях, а россияне – на одном, передает 24 Канал.

Где имела успех Украина, а где – ее враг?

Украинские войска недавно удержали позиции или продвинулись вперед на Купянском направлении.

Геолоцированные кадры за 30 октября свидетельствуют, что ВСУ удерживают позиции в восточной части Куриловки (на юго-восток от Купянска) – в районе, где ранее российские источники утверждали о присутствии своих войск.

Также Силы обороны удерживали позиции или недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолоцированные кадры за 31 октября показывают удар россиян по украинским операторам дронов к востоку от Константиновки, что указывает на то, что украинские силы или удерживают позиции, или недавно продвинулись в районе, где ранее российские источники заявляли о своем присутствии.

Между тем украинский военный аналитик Константин Машовец заявил, что российские силы недавно захватили Владимировку (на юго-запад от Дружковки).

Также Машовец сообщил, что украинские силы отбили село Дорожное (на юго-восток от Доброполья), хотя Институт изучения войны не считает, что это произошло в течение последних 24 часов.

Кроме того, кадры за 31 октября свидетельствуют, что украинские силы удерживают позиции на юго-запад от Орехового (юго-восток от Новопавловки) – в зоне, где ранее российские источники заявляли о своем присутствии.

Какая обстановка на фронте / Карты ISW

Что происходит в Покровске?

Украинские силы незначительно продвинулись во время недавних контратак к северу от Покровска, тогда как российские войска продолжают проникать в пределы самого Покровска и к востоку от Мирнограда (на восток от Покровска).

Геолоцированные кадры, опубликованные 31 октября, свидетельствуют, что украинские силы недавно несколько продвинулись в восточной части Родинского (на север от Покровска).

Дополнительные геолоцированные кадры, обнародованные 30 октября, показывают, как украинские войска наносят удары по российским позициям в северном Покровске и в районе Рог (непосредственно на восток от Покровска) после, как оценивает ISW, диверсионного проникновения.

Аналитики отмечают, что эти российские операции по проникновению не изменили линию контроля территории и передний край боевых действий.

Источник, якобы связан с украинской военной разведкой, сообщил 29 октября, что российские войска проникают в Покровск группами по 5 – 10 человек и что город сейчас является преимущественно "серой зоной".

Что происходит в Покровске / Карты ISW

Какая ситуация на фронте?