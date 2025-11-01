ЗСУ просунулися біля Покровська, а Росія – біля Дружківки: огляд фронту від ISW

На Сході тривають запеклі бої. Українські військові намагаються стримати ворожий тиск.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, ЗСУ просунулися на 5 напрямках, а росіяни – на одному, передає 24 Канал.

Де мала успіх Україна, а де – її ворог?

Українські війська нещодавно утримали позиції або просунулися вперед на Куп'янському напрямку.

Геолоковані кадри за 30 жовтня свідчать, що ЗСУ утримують позиції у східній частині Курилівки (на південний схід від Куп'янська) – у районі, де раніше російські джерела стверджували про присутність своїх військ.

Також Сили оборони утримували позиції або нещодавно просунулися у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолоковані кадри за 31 жовтня показують удар росіян по українських операторах дронів на схід від Костянтинівки, що вказує на те, що українські сили або утримують позиції, або нещодавно просунулися в районі, де раніше російські джерела заявляли про свою присутність.

Тим часом український військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що російські сили нещодавно захопили Володимирівку (на південний захід від Дружківки).

Також Машовець повідомив, що українські сили відбили село Дорожнє (на південний схід від Добропілля), хоча Інститут вивчення війни не вважає, що це сталося протягом останніх 24 годин.

Крім того, кадри за 31 жовтня свідчать, що українські сили утримують позиції на південний захід від Горіхового (південний схід від Новопавлівки) – у зоні, де раніше російські джерела заявляли про свою присутність.

Що коїться у Покровську?

Українські сили незначно просунулися під час нещодавніх контратак на північ від Покровська, тоді як російські війська продовжують проникати в межі самого Покровська та на схід від Мирнограда (на схід від Покровська).

Геолоковані кадри, опубліковані 31 жовтня, свідчать, що українські сили нещодавно дещо просунулися у східній частині Родинського (на північ від Покровська).

Додаткові геолоковані кадри, оприлюднені 30 жовтня, показують, як українські війська завдають ударів по російських позиціях у північному Покровську та в районі Ріг (безпосередньо на схід від Покровська) після, як оцінює ISW, диверсійного проникнення.

Аналітики зазначають, що ці російські операції з проникнення не змінили лінію контролю території та передній край бойових дій.

Джерело, нібито пов'язане з українською військовою розвідкою, повідомило 29 жовтня, що російські війська проникають у Покровськ групами по 5 – 10 осіб і що місто наразі є переважно "сірою зоною".

Яка ситуація на фронті?