Про це в етері 24 Каналу розповів начальник відділення комунікацій 63 ОМБр Ростислав Яцишин, пояснивши, що таким чином російські війська хочуть показати своєму вищому командуванню, що вони зайняли стратегічний чи тактичний пункт. Однак такі "фільми" стають останніми для окупантів, бо їх нещадно нищить вогонь СОУ.

Росія застосовує тактику інфільтрації

Ще одним ключовим завданням росіян, як зазначив Яцишин, є спроба залякати українських військових своєю чисельною перевагою. Він наголосив на тому, що ворог хоче змусити ЗСУ відступати.

Ми вже два з половиною роки тримаємо ці позиції й з них не відходимо попри колосальний тиск ворога, який зараз відбувається. Нині це найбільший піхотний тиск, такої кількості піхоти ще не було за увесь час нашого перебування тут,

– озвучив Яцишин.

Начальник відділення комунікацій 63 ОМБр зауважив на тому, що тактика інфільтрації, до якої сьогодні вдається російська армія, дає певні результати. Тому що, з його слів, українським військовим бракує екіпажів БпЛА.

"Нам не бракує дронів, нам не вистачає саме екіпажів. В нас їх доволі багато, але у ворога все одно значно більше. Росіяни цим користуються, кидають "на м'ясо" своїх піхотинців. З групи, яка виходить, це п'ять людей, до позиції доповзе один або жоден. Але противнику на це байдуже, він продовжує використовувати цю тактику", – пояснив Яцишин.

Він підсумував, що з боку СОУ застосовуються не лише дрони, а й дуже активно залучена піхота для зачистки територій від російських окупантів. Яцишин запевнив, що бійцям 63 ОМБр вдається знищувати велику кількість особового складу противника та брати загарбників у полон.

Однак це не зупиняє російські війська, вони й надалі накопичуються і пробують штурмувати попри значні втрати на полі бою. Начальник відділення комунікацій 63 ОМБр зробив висновок, що ворог дуже серйозно націлений на захоплення Лиману і це створює проблеми для СОУ, бо з такою великою кількістю піхоти з боку Росії раніше справи не мали. Однак він наголосив на тому, що українські захисники роблять все можливе, аби нищити ворога і не відступити зі своїх позицій.

Коротко про ситуацію на Лиманському напрямку: