Про це в ефірі 24 Каналу розповів молодший сержант 66 ОМБр ім. князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, зауваживши, що ворог робить усе можливе, щоб використати місцевих. Також противник застосовує велику кількість дронів та має певну тактику на Донеччині.

Якими є найбільші труднощі на Лиманському напрямку?

На Лиманському напрямку росіяни часто передягаються в цивільний одяг. Крім того, нещодавно був випадок, коли окупанти розстріляли сім'ю, а доньку використовували для прикриття від ударів ЗСУ.

Таку тактику бачимо часто. Росіяни намагаються змішуватись з цивільними та маскуватись. Крім того, на початку року цього року, вони розселялись в будинки цивільних, щоб використовувати їх як "живий щит",

– зазначив молодший сержант.

За словами Денисюка, Лиманський напрямок залишається одним із ключових на лінії фронту для противника. У ворога є мета – створити "північного кліща" над Донецькою областю. Тим часом з південного заходу росіяни намагаються просуватись у напрямку Покровська та Добропілля, створюючи тиск на решту області.

Молодший сержант зауважив, що противник постійно здійснює спроби штурмів позицій українських військових або ж намагається обходити їх, щоб не вступати піхотою в бій. Одним із ключових завдань для російських військових є вихід на українських операторів БпЛА та мінометників.

Він також зазначив, що влітку окупанти були нахабніші – просувались і по полях, і в лісах. Зараз їхня активність на землі трішки зменшилась. Однак натомість росіяни активно застосовують FPV-дрони, якими тероризують передній край, та "Молнії" з "Ланцетами" для ударів в тил.

Денисюк додав, що окупанти активно використовують й дрони на оптоволокні, щоб виявляти логістичні маршрути та обстрілювати будь-яку техніку. Також вони не шкодують баражуючі боєприпаси.

