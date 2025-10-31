Россия бросила на захват Покровска поразительное количество войск: Зеленский назвал численность
- Россия развернула около 170 тысяч военных в Донецкой области для захвата Покровска, заявил Владимир Зеленский.
- Украинские войска постепенно выбивают российские подразделения из Покровска, чтобы сохранить свои силы, несмотря на сложную ситуацию.
России удалось развернуть около 170 тысяч военных в Донецкой области, которые пытаются захватить Покровск в рамках своей операции.
Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Как Россия пытается захватить Покровск?
Во время брифинга для журналистов в Киеве Владимир Зеленский признал, что ситуация в районе этого населенного пункта остается сложной. В то же время он отверг заявления России об окружении Покровска оккупантами.
Украинский президент признал, что некоторые российские подразделения все же проникли в город, однако, по его словам, наши военные выбивают их с этой территории. Впрочем, как рассказал Владимир Зеленский, все это не происходит сразу.
В Покровске есть россияне... Их уничтожают, уничтожают постепенно, потому что, ну, нам нужно сохранить наш личный состав,
– сказал он.
AP отмечает, что такими действиями российский президент Владимир Путин пытается убедить Соединенные Штаты, которые хотят, чтобы он стремился к мирному соглашению, что Украина не сможет противостоять военному превосходству России.
Какая ситуация в Покровске сейчас?
СМИ, ссылаясь на источники в Силах обороны, сообщили, что Украина пошла в контрнаступление вблизи Покровска. Отмечали, что в операции задействованы несколько вертолетов. Буданов на месте и руководит операцией лично.
Военный эксперт Роман Свитан уже рассказывал в интервью 24 Каналу, что российские силы усилили давление в районе Покровско-Мирноградской агломерации, собрав на соответствующем участке более 100 тысяч военных.
Политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала также отмечал, что враг сейчас давит на Мирноград и пытается проникнуть в Покровск, но говорить об окружении украинских подразделений пока рано.