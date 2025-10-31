Россия бросила на захват Покровска поразительное количество войск: Зеленский назвал численность

России удалось развернуть около 170 тысяч военных в Донецкой области, которые пытаются захватить Покровск в рамках своей операции.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Как Россия пытается захватить Покровск?

Во время брифинга для журналистов в Киеве Владимир Зеленский признал, что ситуация в районе этого населенного пункта остается сложной. В то же время он отверг заявления России об окружении Покровска оккупантами.

Украинский президент признал, что некоторые российские подразделения все же проникли в город, однако, по его словам, наши военные выбивают их с этой территории. Впрочем, как рассказал Владимир Зеленский, все это не происходит сразу.

В Покровске есть россияне... Их уничтожают, уничтожают постепенно, потому что, ну, нам нужно сохранить наш личный состав,

– сказал он.

AP отмечает, что такими действиями российский президент Владимир Путин пытается убедить Соединенные Штаты, которые хотят, чтобы он стремился к мирному соглашению, что Украина не сможет противостоять военному превосходству России.

Какая ситуация в Покровске сейчас?