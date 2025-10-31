Росія кинула на захоплення Покровська разючу кількість військ: Зеленський назвав чисельність
- Росія розгорнула близько 170 тисяч військових у Донецькій області для захоплення Покровська, заявив Володимир Зеленський.
- Українські війська поступово вибивають російські підрозділи з Покровська, щоб зберегти свої сили, попри складну ситуацію.
Росії вдалося розгорнути близько 170 тисяч військових у Донецькій області, які намагаються захопити Покровськ у рамках своєї операції.
Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
Як Росія намагається захопити Покровськ?
Під час брифінгу для журналістів у Києві Володимир Зеленський визнав, що ситуація у районі цього населеного пункту залишається складною. Водночас він відкинув заяви Росії про оточення Покровська окупантами.
Український президент визнав, що деякі російські підрозділи все ж проникли в місто, проте, за його словами, наші військові вибивають їх з цієї території. Утім, як розповів Володимир Зеленський, усе це не відбувається відразу.
У Покровську є росіяни… Їх знищують, знищують поступово, бо, ну, нам потрібно зберегти наш особовий склад,
– сказав він.
AP наголошує, що такими діями російський президент Володимир Путін намагається переконати Сполучені Штати, які хочуть, щоб він прагнув мирної угоди, що Україна не зможе протистояти військовій перевазі Росії.
Яка ситуація у Покровську зараз?
ЗМІ, посилаючись на джерела у Силах оборони, повідомили, що Україна пішла в контрнаступ поблизу Покровська. Зазначали, що в операції задіяні кілька вертольотів. Буданов на місці та керує операцією особисто.
Військовий експерт Роман Світан вже розповідав в інтерв'ю 24 Каналу, що російські сили посилили тиск у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, зібравши на відповідній ділянці понад 100 тисяч військових.
Політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу також наголошував, що ворог наразі тисне на Мирноград і намагається проникнути у Покровськ, але говорити про оточення українських підрозділів поки зарано.