Кремль, вероятно, стоит на грани окончательного захвата Покровска – города, который стал символическим для российского диктатора Владимира Путина. Впрочем, цена оккупации населенного пункта чрезвычайно высока.

Почему Покровск важен для России?

Журналисты отметили, что бои внутри города резко усилились после того, как российские войска сумели проникнуть в Покровск. Его падение, хоть и имеет уже минимальное стратегическое значение, все же станет самой большой победой Москвы с 2023 года. По оценкам очевидцев, теперь это вопрос лишь времени.

Ситуация тяжелая, продолжаются все виды боев – перестрелки в городских районах, обстрелы из всех типов оружия. Мы почти окружены, но уже привыкли,

– рассказал командир одного из батальонов CNN.

Эксперты отмечают, что количество российских потерь под Покровском является чрезвычайно большим, тогда как сам бой уже потерял стратегический смысл и превратился в символическое противостояние.

Ранее Покровск имел значение как логистический узел, через который проходили дороги в Донецк, Константиновку, Днепр и Запорожье, однако после летнего окружения и постоянных ударов по трассам и железной дороге Киев вынужден был искать другие маршруты, и Покровск потерял свою роль транспортного центра. Для России это уже оперативная победа. Единственную в регионе коксохимическую шахту также пришлось закрыть.

В то же время Путин четко дал понять, что его цель – захват всех Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Взятие Покровска позволит России перенести наступление на северо-восток - к индустриальным городам, которые образуют основу украинской обороны.

Боец 129-й бригады ВСУ, находящийся под Константиновкой, считает, что промедление с отходом может привести к большим потерям, как это уже было в боях за Бахмут в 2023 году и Авдеевку в 2024 году, где запоздалые отступления стоили сотен жизней.

В издании подытожили, что захват Покровска, хоть и не имеет реального стратегического смысла, стал символом российской пропаганды – победой, купленной чрезвычайно дорогой ценой.

Что известно о ситуации в Покровске?