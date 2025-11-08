Росія на межі захоплення Покровська, але ціна надзвичайно висока, – CNN

Кремль, імовірно, стоїть на межі остаточного захоплення Покровська – міста, яке стало символічним для російського диктатора Володимира Путіна. Втім, ціна окупації населеного пункту надзвичайно висока.

Чому Покровськ важливий для Росії?

Журналісти наголосили, що бої всередині міста різко посилилися після того, як російські війська зуміли проникнути в Покровськ. Його падіння, хоч і має вже мінімальне стратегічне значення, все ж стане найбільшою перемогою Москви з 2023 року. За оцінками очевидців, тепер це питання лише часу.

Ситуація важка, тривають усі види боїв – перестрілки в міських районах, обстріли з усіх типів зброї. Ми майже оточені, але вже звикли,

– розповів командир одного з батальйонів CNN.

Експерти зауважують, що кількість російських втрат під Покровськом є надзвичайно великою, тоді як сам бій уже втратив стратегічний сенс і перетворився на символічне протистояння.

Раніше Покровськ мав значення як логістичний вузол, через який проходили дороги до Донецька, Костянтинівки, Дніпра та Запоріжжя, проте після літнього оточення та постійних ударів по трасах і залізниці Київ змушений був шукати інші маршрути, і Покровськ втратив свою роль транспортного центру. Для Росії це вже оперативна перемога. Єдину в регіоні коксохімічну шахту також довелося закрити.

Водночас Путін чітко дав зрозуміти, що його мета – захоплення всіх Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Взяття Покровська дозволить Росії перенести наступ на північний схід — до індустріальних міст, які утворюють основу української оборони.

Боєць 129-ї бригади ЗСУ, що перебуває під Костянтинівкою, вважає, що зволікання з відходом може призвести до великих втрат, як це вже було в боях за Бахмут у 2023 році та Авдіївку у 2024 році, де запізнілі відступи коштували сотень життів.

У виданні підсумували, що захоплення Покровська, хоч і не має реального стратегічного сенсу, стало символом російської пропаганди – перемогою, купленою надзвичайно дорогою ціною.

Що відомо про ситуацію у Покровську?