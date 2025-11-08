Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.
Дивіться також Чи був готовий Покровськ до оборони, як росіяни прорвалися у місто та чи є загроза його втрати: інтерв'ю командира 1-го ОШП "Перуна"
Чому Покровськ важливий для Росії?
Журналісти наголосили, що бої всередині міста різко посилилися після того, як російські війська зуміли проникнути в Покровськ. Його падіння, хоч і має вже мінімальне стратегічне значення, все ж стане найбільшою перемогою Москви з 2023 року. За оцінками очевидців, тепер це питання лише часу.
Ситуація важка, тривають усі види боїв – перестрілки в міських районах, обстріли з усіх типів зброї. Ми майже оточені, але вже звикли,
– розповів командир одного з батальйонів CNN.
Експерти зауважують, що кількість російських втрат під Покровськом є надзвичайно великою, тоді як сам бій уже втратив стратегічний сенс і перетворився на символічне протистояння.
Раніше Покровськ мав значення як логістичний вузол, через який проходили дороги до Донецька, Костянтинівки, Дніпра та Запоріжжя, проте після літнього оточення та постійних ударів по трасах і залізниці Київ змушений був шукати інші маршрути, і Покровськ втратив свою роль транспортного центру. Для Росії це вже оперативна перемога. Єдину в регіоні коксохімічну шахту також довелося закрити.
Водночас Путін чітко дав зрозуміти, що його мета – захоплення всіх Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Взяття Покровська дозволить Росії перенести наступ на північний схід — до індустріальних міст, які утворюють основу української оборони.
Боєць 129-ї бригади ЗСУ, що перебуває під Костянтинівкою, вважає, що зволікання з відходом може призвести до великих втрат, як це вже було в боях за Бахмут у 2023 році та Авдіївку у 2024 році, де запізнілі відступи коштували сотень життів.
У виданні підсумували, що захоплення Покровська, хоч і не має реального стратегічного сенсу, стало символом російської пропаганди – перемогою, купленою надзвичайно дорогою ціною.
Що відомо про ситуацію у Покровську?
Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, що на Покровському напрямку тривають важкі позиційні бої та контрдиверсійна операція проти російських груп, які проникли в місто.
Водночас українські сили досягають стабільних тактичних успіхів в районі Добропілля, що може покращити ситуацію в Покровську за умови ефективної логістики.
Крім того, експерти вважають, що боротьба за Покровськ Донецької області перейшла до ключової фази, українські та російські військові переплітаються у місті. Битвою за місто обидві сторони хочуть переконати США у своїй перевазі на фронті.