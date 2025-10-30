Нам надо мощное пополнение, – офицер НГУ объяснил, что происходит возле Покровска
- На Покровском направлении ситуация сложная. Российские оккупанты маскируются под гражданских и пытаются проникнуть диверсионными группами.
- Офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш рассказал, что происходит в Покровске.
Ситуация на Покровском направлении остается действительно сложной. Российские оккупанты маскируются под гражданских и сидят в городе.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш. По его словам, оккупанты одевают гражданскую одежду в прифронтовых селах и пытаются пролезать диверсионными группами.
Какова ситуация в Покровске?
Как отметил Отченаш, уже была ситуация, когда украинские военные заняли выгодные позиции, а россияне в гражданском вышли открыли огонь. Случаются и такие моменты.
Иногда они похищают гражданские машины и пробуют прорваться дальше. Они лицемерно используют одежду гражданских, а потом еще и рассказывают, что Силы обороны уничтожают "местное население". Это смешно, учитывая то, что мы все время жили здесь. И тут вдруг начали убивать,
– сказал Отченаш.
В целом ситуация в Покровске остается достаточно сложной. Силам обороны требуется пополнение среди личного состава, чтобы сдерживать здесь врага. Оккупанты применяют буквально огромное количество личного состава.
Силы обороны, в том числе и бригада "Рубеж", реально делают все возможное и невозможное, чтобы не давать врагу продвигаться дальше. Уничтожаем их здесь очень много,
– подчеркнул военный.
Ситуация в Покровске: коротко
- Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский побывал на Покровско-Мирноградском направлении. Ситуация там сложная, но он опроверг информацию об окружении украинских подразделений.
- Диктатор Путин ранее рассказывал об "окружении" подразделений ВСУ в Покровске и Купянске. Военные рассказали, что там на самом деле происходит.