Улучшили ситуацию в нескольких кварталах: десантники рассказали об обороне Покровска

В Покровске ситуация до сих пор сложная, ведь россияне давят в разных кварталах города. Силы обороны увеличивают количество штурмовых групп, чтобы максимально противодействовать врагу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 7 корпус десантно-штурмовых войск.

Смотрите также Кирилл Буданов лично руководит спецоперацией ГУР в Покровске, – СМИ

Изменилась ли ситуация в Покровске?

Украинские военные провели контрдействия на атаки россиян и за это время смогли улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города. Украинские штурмовики перемещаются по населенному пункту, распределяя личный состав.

Военные также ищут решение по блокированию логистики врага с последующим ее перерезанием.

Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске – постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян. Всего в октябре в полосе ответственности 7 корпуса украинские воины ликвидировали 1320 россиян, еще 646 – "вышли из строя",

– сообщили в корпусе.

Возле Покровска ВСУ успешно уничтожают оккупантов: видео

Врагу также противодействуют с помощью дронов-камикадзе. Как пишут военные, за последние сутки в направлении Покровска защитники сбили пять "Шахедов" и "Герань".

Стоит отметить! Спецназовцам удалось десантироваться с вертолета в районе Покровска. Такая важная операция была сложной, требовала синхронных действий различных звеньев Сил обороны. Защитники сделали все возможное, чтобы пролет борта и высадка личного состава была безопасной. Для этого в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ задействовали подразделения ПВО, радиоэлектронной борьбы и разведки, а также беспилотники.

Что еще известно о боевых действиях возле Покровска?