"Украина будет биться до последнего": AP сообщает о начале решающей фазы в Покровске

Борьба за Покровск Донецкой области перешла к ключевой фазе, украинские и российские военные переплетаются в городе. Битвой за город обе стороны хотят убедить США в своем превосходстве на фронте.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на военных и аналитиков, передает 24 Канал. Россия заявляет об окружении Покровска, а Украина говорит о ведении боев и нанесении серьезных потерь противнику.

Смотрите также Россияне расширяют логистику к югу от Покровска и используют пикапы, – ISW

Что происходит в Покровске сейчас?

Отмечается, что недавний успех России в Покровске является результатом более года изнурительных боев, в которых ее войска продвинулись на 39 километров, согласно расчетам американского Института изучения войны.

В то же время Украина развернула свои элитные подразделения, начав на прошлой неделе специальную операцию для противодействия потенциальному продвижению. Командиры говорят, что интенсивные уличные бои достигают критической точки.

Издание констатирует, что Покровск расположен вдоль восточной линии фронта, в так называемом "поясе крепостей" Донецка. Речь идет о линии достаточно укрепленных городов, к которой также относятся Краматорск, Славянск и Дружковка.

По данным AP, сейчас город стал полем дипломатической борьбы, ведь и Россия, и Украина пытаются убедить американскую сторону в своем преимуществе, что может повлиять на дальнейшие переговоры и условия для достижения мира.

Отмечается, что Владимир Путин подает успехи как предпосылку для требований по Донецкой области. В то же время Владимир Зеленский в свою очередь демонстрирует американским партнерам, что Россия не доминирует полностью.

Эксперты считают, что даже если Россия будет освещать падение Покровска как молниеносную победу, такой успех будет иметь ограниченное тактическое значение и потребует больших человеческих и материальных затрат.

Специалисты говорят, что оккупанты продолжают наступать с севера, запада и востока от Покровска, тогда как украинские силы удерживают некоторые ячейки контроля. Украина перебросила дополнительные войска, чтобы удержать город.

Россия будет вводить войска в те части города, находящихся под ее властью, пока украинские силы не будут разгромлены. Между тем украинские войска будут бороться за то, чтобы нанести как можно большие потери, пока необходимость отступления не станет неизбежной,

– резюмирует издание.

Какова ситуация в Покровске?