"Україна битиметься до останнього": AP повідомляє про початок вирішальної фази у Покровську

Боротьба за Покровськ Донецької області перейшла до ключової фази, українські та російські військові переплітаються у місті. Битвою за місто обидві сторони хочуть переконати США у своїй перевазі на фронті.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на військових та аналітиків, передає 24 Канал. Росія заявляє про оточення Покровська, а Україна каже про ведення боїв та завдавання серйозних втрат противнику.

Що відбувається у Покровську зараз?

Зазначається, що нещодавній успіх Росії в Покровську є результатом понад року виснажливих боїв, у яких її війська просунулися на 39 кілометрів, згідно з розрахунками американського Інституту вивчення війни.

Водночас Україна розгорнула свої елітні підрозділи, розпочавши минулого тижня спеціальну операцію для протидії потенційному просуванню. Командири кажуть, що інтенсивні вуличні бої досягають критичної точки.

Видання констатує, що Покровськ розташований уздовж східної лінії фронту, у так званому "поясі фортець" Донецька. Ідеться про лінію вдосталь укріплених міст, до якої також належать Краматорськ, Слов’янськ і Дружківка.

За даними AP, зараз місто стало полем дипломатичної боротьби, адже і Росія, і Україна намагаються переконати американську сторону у своїй перевазі, що може вплинути на подальші переговори та умови для досягнення миру.

Зазначається, що Володимир Путін подає успіхи як передумову для вимог щодо Донецької області. Водночас Володимир Зеленський своєю чергою демонструє американським партнерам, що Росія не домінує повністю.

Експерти вважають, що навіть якщо Росія висвітлюватиме падіння Покровська як блискавичну перемогу, такий успіх матиме обмежене тактичне значення і потребуватиме великих людських та матеріальних витрат.

Фахівці кажуть, що окупанти продовжують наступати з півночі, заходу та сходу від Покровська, тоді як українські сили утримують деякі осередки контролю. Україна перекинула додаткові війська, щоб утримати місто.

Росія вводитиме війська в ті частини міста, що знаходяться під її владою, доки українські сили не будуть розгромлені. Тим часом українські війська боротимуться за те, щоб завдати якомога більших втрат, доки необхідність відступу не стане неминучою,

– резюмує видання.

Яка ситуація у Покровську?