Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что все будет зависеть от возможностей и количества украинского войска. В лучшем случае оккупанты окажутся в котле.

Смотрите также Украина нашла альтернативу "мавикам", будет массовое производство, – Зеленский

Как неожиданно может развиться ситуация возле Покровска?

По словам полковника запаса ВСУ, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас работает именно по Покровску. Если он будет иметь достаточно сил и средств, ситуация может резко измениться в лучшую сторону для украинских бойцов.

Вероятно, тогда можно будет говорить о сложной ситуации для россиян. Особенно для тех оккупантов, которые выступают на Мирноград с севера – они пошли на риск.

Это на грани военной авантюры. Почему? Они не выполнили основную задачу – расширение фронта до Доброполья, куда они зашли, но мы их выбили. Россияне полезли узкой полосой, фактически заходя в оперативное окружение,

– сказал он.

Свитан добавил, что самое главное сейчас для украинского командования – достаточное количество резервов. Если их не будет – нужно выводить украинских военных из "кармана" Покровск – Мирноград.

Заметьте! 6 ноября Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.

Российское наступление с севера: смотрите на карте

Что известно о российском наступлении на Покровск?