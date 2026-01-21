Живой силы стало больше за последние дни, – военный о Покровском направлении
- В Донецкой области враг начал наступать группами по 6-8 бойцов, что усложняет ситуацию на фронте.
- Россияне подтягивают резервы и пилотов, но украинские военные обнаруживают их точки и отрабатывают по ним.
В Донецкой области враг начал наступать группами по 6-8 бойцов еще интенсивнее. Пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" рассказал об осложнении ситуации.
Об этом в эфире Киев24 сообщил пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" 68 ОЕБр.
Что известно об увеличенных наступлениях россиян в Донецкой области?
Пилот батальона беспилотников с позывным "Гусь" рассказал об осложнении ситуации на фронте из-за увеличения живой силы противника. Он отметил, что враг начал сунуть группами по 6-8 бойцов.
Скапливаются в укрытиях по дороге к нашей зоне ответственности, пробуют накапливаться ближе к ней. Живой силы стало больше последние несколько дней, это правда,
– заявил военный.
По его словам россияне также подтягивают резервы и своих пилотов ближе к переднему краю. Зато наши военные сразу обнаруживают их точки и отрабатывают.
Мы конечно разбираем их укрытия, как только замечаем их накопление. Также поражаем их еще по дороге,
– добавил пилот батальона беспилотников.
Какая сейчас ситуация в Донецкой области?
В городе Дебальцево на оккупированной части Донецкой области произошли взрывы, вероятно, на складе боеприпасов россиян.
Российские силы уничтожают гражданские здания в тыловых городах Донецкой области, пытаясь сделать их непригодными для жизни.
Александр Сырский сообщил, что российские войска усиливают давление и перебрасывают дополнительные резервы в Покровск.