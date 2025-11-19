"Покровский сценарий": в ISW проанализировали новую тактику наступления россиян в Донецкой области

Российские войска пытаются применить новую тактику наступления на Северском и Славянско-Лиманском направлениях, чтобы создать условия для продвижения к "поясу крепостей" на Донбассе с северо-востока и востока.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

К какой тактике прибегают россияне?

Российские силы используют новый оперативный "шаблон", который сочетает длительную кампанию воздушных ударов по тыловой логистике, тактические усилия по изоляции районов, инфильтрационные миссии и массовые атаки небольшими группами.

Ранее аналитики уже сообщали об использовании россиянами этого подхода на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях.

Геолокационные кадры, обнародованные 18 ноября, свидетельствуют, что российские подразделения недавно проникли на север и восток Северска. В то же время ISW оценивает, что это не привело к изменению линии фронта или контроля над территорией.

Один из российских так называемых "военкоров" также утверждал, что такие проникновения в южной части Северска свидетельствуют о намерении российских сил незаметно сосредоточить войска в городе, пытаясь повторить "Покровский сценарий".

Российские войска аналогично используют тактику инфильтрации на Славянско-Лиманском направлении – на фоне плохих погодных условий и постоянных усилий по нарушению украинской логистики в этом районе.

Представитель 3-го армейского корпуса Александр Бородин заявил, что российские войска пытаются закрепиться на передовых позициях на Лиманском направлении, чтобы создать условия для дальнейших фланговых атак и попыток полуокружения украинских войск.

Что сейчас происходит в Покровске?