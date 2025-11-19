"Покровський сценарій": в ISW проаналізували нову тактику наступу росіян на Донеччині

Російські війська намагаються застосувати нову тактику наступу на Сіверському та Слов'янсько-Лиманському напрямках, щоб створити умови для просування до "поясу фортець" на Донбасі з північного сходу та сходу.

До якої тактики вдаються росіяни?

Російські сили використовують новий оперативний "шаблон", який поєднує тривалу кампанію повітряних ударів по тиловій логістиці, тактичні зусилля з ізоляції районів, інфільтраційні місії та масові атаки невеликими групами.

Раніше аналітики вже повідомляли про використання росіянами цього підходу на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпільському напрямках.

Геолокаційні кадри, оприлюднені 18 листопада, свідчать, що російські підрозділи нещодавно проникли на північ і схід Сіверська. Водночас ISW оцінює, що це не призвело до зміни лінії фронту чи контролю над територією.

Один з російських так званих "воєнкорів" також стверджував, що такі проникнення у південній частині Сіверська свідчать про намір російських сил непомітно зосередити війська в місті, намагаючись повторити "Покровський сценарій".

Російські війська аналогічно використовують тактику інфільтрації на Слов'янсько-Лиманському напрямку – на тлі поганих погодних умов та постійних зусиль щодо порушення української логістики в цьому районі.

Речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін заявив, що російські війська намагаються закріпитися на передових позиціях на Лиманському напрямку, щоб створити умови для подальших флангових атак і спроб напівоточення українських військ.

Що зараз відбувається в Покровську?