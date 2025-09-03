Россияне пытаются прорваться в Покровск: как ВСУ остановили вражескую технику
- В Донецкой области россияне до сих пор пытаются прорваться в Покровск, действуя малыми группами.
- 3 сентября бойцы 25-й ОПДБр опубликовали видео уничтожения вражеской техники на Покровском направлении.
Украинские военные продолжают сдерживать врага по всей линии фронта. Сейчас самые ожесточенные бои происходят на Покровском направлении – россияне до сих пор пытаются прорваться в город.
Соответствующее видео в среду, 3 сентября, опубликовала 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает 24 Канал. Защитники успешно уничтожают технику оккупантов.
Как россиян уничтожают под Покровском?
Российские военные продолжают пытаться пролезть в Покровск в Донецкой области – враг действует малыми группами.
Сичеславцы встречают. Превращаем технику на металлолом, а живую силу врага – на статистику,
– написали в 25-й ОПДБр.
Напомним, за сутки 2 сентября на Покровском направлении защитники остановили 39 штурмов россиян в районах населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Вольное, Дачное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лысовка, Удачное, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Вольное, Родинское, Молодецкое и в сторону Покровска и Новопавловки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Ситуация на Покровском направлении: последние новости
- Заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламар рассказал, что в начале августа ситуация на Покровском направлении была критической – враг там продвигался. Однако теперь защитникам удалось улучшить оборону, в частности управление и организацию войск.
- По данным Института изучения войны, оккупанты активизировали усилия, чтобы окружить Покровск и продвинуться к Доброполью во время осеннего наступления. В частности, для этого в Донецкую область перебрасывают элитные войска из Сумской и Херсонской областей.
- Спикер оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что россияне продолжают подтягивать резервы на Покровское направление. В регионе наблюдают скопление морской пехоты страны-агрессора.