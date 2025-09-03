Росіяни намагаються прорватися до Покровська: як ЗСУ зупинили ворожу техніку
- На Донеччині росіяни досі намагаються прорватися до Покровська, діючи малими групами.
- 3 вересня бійці 25-ї ОПДБр опублікували відео знищення ворожої техніки на Покровському напрямку.
Українські військові продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. Наразі найзапекліші бої відбуваються на Покровському напрямку – росіяни досі намагаються прорватися в місто.
Відповідне відео в середу, 3 вересня, опублікувала 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає 24 Канал. Захисники успішно знищують техніку окупантів.
Як росіян нищать під Покровськом?
Російські військові продовжують намагатися пролізти до Покровська на Донеччині – ворог діє малими групами.
Січеславці зустрічають. Перетворюємо техніку на металобрухт, а живу силу ворога – на статистику,
– написали у 25-й ОПДБр.
Нагадаємо, за добу 2 вересня на Покровському напрямку захисники зупинили 39 штурмів росіян в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Ситуація на Покровському напрямку: останні новини
- Заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів, що на початку серпня ситуація на Покровському напрямку була критичною – ворог там просувався. Однак тепер захисникам вдалося покращити оборону, зокрема управління та організацію військ.
- За даними Інституту вивчення війни, окупанти активізували зусилля, щоб оточити Покровськ і просунутися до Добропілля під час осіннього наступу. Зокрема, для цього на Донеччину перекидають елітні війська з Сумщини та Херсонщини.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що росіяни продовжують підтягувати резерви на Покровський напрямок. У регіоні спостерігають скупчення морської піхоти країни-агресорки.