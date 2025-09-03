Українські військові продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. Наразі найзапекліші бої відбуваються на Покровському напрямку – росіяни досі намагаються прорватися в місто.

Відповідне відео в середу, 3 вересня, опублікувала 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає 24 Канал. Захисники успішно знищують техніку окупантів.

Як росіян нищать під Покровськом?

Російські військові продовжують намагатися пролізти до Покровська на Донеччині – ворог діє малими групами.

Січеславці зустрічають. Перетворюємо техніку на металобрухт, а живу силу ворога – на статистику,

– написали у 25-й ОПДБр.

Ворога зупинили під Покровськом: дивіться відео

Нагадаємо, за добу 2 вересня на Покровському напрямку захисники зупинили 39 штурмів росіян в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ситуація на Покровському напрямку: останні новини