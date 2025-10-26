Нечестность имеет слишком высокую цену, – Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление, где встретился с командирами и отметил недопустимость искажения информации о боевой ситуации.
- Сырский отметил важность поиска и уничтожения вражеских диверсионных групп.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил одну из самых горячих точек фронта. Он встретился с командирами армейских корпусов, бригад и воинских частей, которые выполняют боевые задачи на Покровском направлении.
Сирский отметил, что в очередной раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление.
Смотрите также Украинские силы успешно вытесняют оккупантов из Запорожской области, – Сырский
Что сказал Сырский о ситуации на Покровском направлении?
Во время поездки на Покровское направление главнокомандующий ВСУ заслушал доклады по оперативной обстановке и обсудил комплекс вопросов с целью усиления устойчивости украинской обороны, недопущения дальнейшего продвижения российских войск.
Актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, уничтожение и взятие в плен противника, находящегося в окружении,
– отметил он.
Александр Сырский заверил, что государство работает над обеспечением наших войск всем необходимым, в частности над повышением эффективности борьбы с российскими БпЛА и артиллерией. Для этого он отдал необходимые распоряжения.
Кроме этого, главнокомандующий ВСУ отметил, что нечестность имеет слишком высокую цену – жизни украинских воинов, поэтому его первым требованием является правда, какой бы она ни была. Сырский считает, что командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром.
Также во время поездки он вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем и поблагодарил воинов за стойкость, результативность и профессионализм.
Какая ситуация на Покровском направлении: коротко о главном
По сообщениям СМИ, в Покровске может находиться не менее 250 российских военных, что представляет угрозу для города. Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала заявил, что потеря Покровско-Мирноградской агломерации может открыть России путь на Днепропетровщину.
Сейчас в Покровске продолжаются тяжелые уличные бои, а россияне охотятся на гражданских и врываются в их дома.
Ситуация на направлении остается сложной. Только за минувшие сутки там украинские Силы обороны остановили 52 штурмовые действия россиян в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Ореховое и Дачное.