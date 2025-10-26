Нечесність має надто високу ціну, – Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав одну з найгарячіших точок фронту. Він зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад та військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку.

Сирський зазначив, що вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення і приховування інформації щодо реальної ситуації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву.

Що сказав Сирський про ситуацію на Покровському напрямку?

Під час поїздки на Покровський напрямок головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді щодо оперативної обстановки та обговорив комплекс питань з метою посилення стійкості української оборони, недопущення подальшого просування російських військ.

Актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, знищення та взяття в полон противника, що перебуває в оточенні,

– зазначив він.

Олександр Сирський запевнив, що держава працює над забезпеченням наших військ усім необхідним, зокрема над підвищенням ефективності боротьби з російськими БпЛА та артилерією. Для цього він віддав необхідні розпорядження.

Окрім цього, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що нечесність має надто високу ціну – життя українських воїнів, тому його першою вимогою є правда, якою б вона не була. Сирський вважає, що командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром.

Також під час поїздки він вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем та подякував воїнам за стійкість, результативність та професіоналізм.

