Совсем бесшумные: в бригаде "Рубеж" раскрыли коварные методы россиян на Покровском направлении

Россияне регулярно пытаются прорваться на бронетехнике в районе Покровска и Доброполья, но украинские дроны обнаруживают и уничтожают её за десятки километров до линии соприкосновения.

Младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко объяснил 24 Каналу, что попытки прорыва на тяжелой броне неэффективны также и из-за сложного ландшафта. Поэтому россияне переходят к менее шумным методам.

Смотрите также: Враг связан, – военный объяснил, что происходит в Покровске

Почему бронетехника врага не пробивает украинскую оборону?

На Покровском и Добропольском направлениях сложный рельеф с перепадами высот, оврагами, реками и болотами затрудняет противнику продвижение. Прямой прорыв через передний край украинских позиций почти невозможен, хотя атаки продолжаются.

В районах Новоторецкого, Владимировки и Бойковки противник регулярно пытается прорваться, используя бронетехнику.

Она выглядит именно так, как мы привыкли видеть, – обшита максимально всем возможным. Настоящий "двухэтажный дом на гусеницах", который пытается просто переехать нашу пехоту,

– сказал Гриценко.

Вражеские машины замечают еще за 10 километров до переднего края, что позволяет уничтожать технику еще до ее приближения к линии боя.

Пока что атаки врага безрезультатны. Даже если непогода временно ограничит работу дронов, украинские войска имеют достаточно противотанковых средств и подготовленных пехотинцев, которые готовы уничтожать бронетехнику.

"Гораздо успешнее противник проникает на мототехнике. Недавно заметили, как он использует электроскутеры – они бесшумные, и пехоте чрезвычайно сложно их обнаружить", – отметил Гриценко.

Что еще известно о ситуации на Покровском направлении?