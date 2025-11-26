Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что врагу еще раньше удалось протиснуться на флангах у Покровска и Мирнограда. Оттуда и идут все проблемы.

Чего ожидать дальше?

Как отметил Нарожный, оккупанты фактически сделали большую "подкову" вокруг этих городов. Но им не удается ее замкнуть. Это создает проблемы с логистикой, которая там затруднена.

Также нельзя сказать, что россияне сильно что-то контролируют в том же Покровске. Была информация, что туда зашло до 300 оккупантов.

В Мирнограде они совсем на окраинах сейчас. В Покровске находятся где-то на 20 – 30% территории города. И то нельзя сказать, что это под их контролем. Они там могут передвигаться. Покровск достаточно большой. До полномасштабной войны там жило где-то 60 тысяч человек. И 300 оккупантов не могут его вот так контролировать,

– сказал Нарожный.

Ситуация также напряженная на так называемых "клешнях", где пролезли оккупанты на этом направлении. Их задача – замкнуть их и сделать полное окружение.

Силы обороны Украины смогут оборонять город. Но все зависит от различных нюансов.

Какие перспективы? Нам удастся оборонять город, пока там есть здания. Враг каждый день сбрасывает по 140 – 150 авиабомб, половина из которых летит на Покровск. Если там не останется целых домов, то оборонять будет нечего. Также все зависит от логистики. Мы сможем ее наладить, если отбросим врага с флангов. Но пока такой перспективы не вижу,

– отметил Нарожный.

Ситуация в Покровске: кратко